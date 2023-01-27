PSG'den Mauro Icardi açıklaması

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mauro Icardi için kulübü PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
PSG'den Mauro Icardi açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ocak 2023 12:05
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bonservisini elinde bulunduran Paris Saint Germain'den yıldız oyuncu için açıklama geldi.

Icardi hakkında açıklamalarda bulunan PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier yıldız oyuncunun gelecek sezon planları arasında yer almadığını söyledi. Fransız teknik adam yaptığı açıklamada, "Mauro, geçtiğimiz sezonlarda çok az forma şansı buldu. Onun için oyuna yeniden dahil olmanın ve işleri yeniden yoluna koymanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Galatasaray formasıyla bu sezon 10 resmi maçta forma şansı bulan 29 yaşındaki Icardi, 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ