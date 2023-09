Profesyonel kick boksçu şampiyonluk için Munzur Dağları'nda güç depoluyor

Profesyonel kick boksçu Muhammed Dursun, kıtalar arası ağır sıklet şampiyonluğunu kazanmak için Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda zorlu antrenmanlar yapıyor.



Tokat'ın Reşadiye ilçesinde dünyaya gelen ve İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Muhammed Dursun, 2005'ten beri kick boks branşında çalışmalarına devam ediyor.



Avrupa ve Türkiye'de birçok organizasyona katılarak şampiyonluklar ile "altın eldiven" gibi ödüller kazanan Muhammed Dursun, şimdi ise gözünü 25 Kasım'da İstanbul'da kıtalar arası ağır sıklet kick boks şampiyonluğu için yapılacak unvan maçına çevirdi.



Müsabakayı kazanmak için Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kampa giren Muhammed Dursun, günün erken saatlerinde uyanarak gerekli hazırlıklar sonrası Munzur Dağları'nın yolunu tutuyor.



Antrenörü Ali Musa Mengüş ile yaklaşık 3 bin rakımlı zirvelere tırmanan Muhammed Dursun, yaptığı koşu, kuvvet, teknik, taktik ve çabukluk antrenmanlarıyla güç depoluyor.



- "Artırdığım kondisyonla inşallah rakibimi yeneceğim"



Muhammed Dursun, AA muhabirine, kick boksa çocukluk yıllarında ilgi duymaya başladığını söyledi.



Kazandığı maçlar sayesinde milli sporcu olmaya hak kazandığını belirten Muhammed Dursun, 2015'te profesyonel kick boksa geçiş yaptığını dile getirdi.



Rusya, Bosna Hersek, Ukrayna ve Kazakistan gibi ülkelerde turnuvalara katıldığını anlatan Muhammed Dursun, şunları kaydetti:



"Şu an altın eldiven kick boks şampiyonuyum ve rakibim Kamba Kazola ile uluslararası bir organizasyonda unvan maçına çıkacağım. Bunun için Tunceli'nin Munzur Dağları'na geldik ve burada yüksek irtifada antrenmanlar yapmaktayız, kendimi çok iyi hissediyorum. Tunceli'de artırdığım kondisyonla inşallah kemer mücadelesinde rakibimi yeneceğim ve şampiyon olacağım, buna inanıyorum."



- "Tunceli coğrafyasının her tarafı doğal antrenman sahası"



Antrenör Ali Musa Mengüş, Tunceli'nin yüksek rakımının sporculara yararlı geldiğini belirtti.



Mengüş, yöre sakinlerinin her konuda kendilerine yardımcı olduğunu ifade ederek, "Kamp sürecimiz çok iyi geçiyor ve yüksek rakımlarda antrenman yapıyoruz. Sporcularımı sabah erken saatlerde uyandırıyorum. Önce hafif bir koşu sonra da teknik ve taktik antrenman yapıyoruz. Kahvaltımızı yapıp iyice dinlendikten sonra akşama doğru tekrar antrenmanlarımıza hazırlanıyoruz. Tunceli coğrafyasının her tarafı doğal antrenman sahası. Çok güzel bir doğası var ve her sporcu buradan faydalanabilir." diye konuştu.