'Profesör' Nemanja Bjelica geri dönüyor

Fenerbahçe Beko'nun Nemanja Bjelica hasreti sona eriyor.



Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, sezon başından bu yana sakatlıklar ile boğuşan Bjelica'nın durumuna dair açıklamalarda bulundu.



S Sport ekranlarındaki Euroleague TV programında konuşan Yannier, "Yaşı ilerlemiş olan oyuncularda bir bölgeden 2 kez sakatlanmak çok riskli olabiliyor. Bu yüzden Nemanja konusunda çok dikkatli davrandık. Süreç hakkındaki FIBA ile de görüşme halindeyiz çünkü oyuncumuz, Sırbistan Milli Takımı forması giyerken sakatlandı. Umarım Bjelica'nın şimdiye kadar sigortadan alması gereken parayı karşılayabiliriz." dedi.



Bjelica'nın takımla çalıştığını söyleyen Yannier, "Nemanja 2 haftadır takımla birlikte çalışıyor. Ancak 34 yaşındaki bir oyuncunun bu kadar uzun süre oynamadıktan sonra hamen yüzde yüz fit olarak dönmesini bekleyemezsiniz. Zamanla hazır hale gelecek ve o saatten sonra inisiyatif, koçumuz Dimitris Itoudis'in olacak. Bu cuma Virtus Bologna ile oynayacağımız maçta Nemanja'nın parkede olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





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