Premier Lig'de skandal!

The Sun'da yer alan habere göre, iki futbolcunun da 19 yaşında olduğu ve aynı kulüpte forma giydiği belirtildi.



Oyunculardan birinin saldırı ve tecavüze yardım-yataklık suçlamasıyla gözaltına alındığı ve sorgulandıktan sonra bir gece hücrede kaldığı kaydedildi. 19 yaşındaki diğer oyuncunun ise ertesi gün tecavüz şüphesiyle sorgulandığı belirtildi.



Genç oyuncuların kefaletle şu an için serbest kaldığı ancak soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.



The Sun'a konuşan bir kaynak, "Polisler bir tecavüz ihbarı üzerine iki kişiyi tutukladı. 19 yaşındaki bir erkek, saldırı ve tecavüze yardım-yataklık şüphesiyle tutuklandı. Diğer erkek tecavüz şüphesiyle tutuklandı. Her ikisi de kefaletle serbest bırakıldı." dedi. The Sun'a konuşan bir başka kaynak ise polisin, ihbar sonrası oyuncuların formasını giydiği kulübe geldiğini ve iki oyuncudan biriyle stadyumdaki özel bir odada görüştüğünü söyledi. Bir kulüp sözcüsü de olayın şu anda tamamen polisin elinde olduğunu ve konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını kaydetti.





