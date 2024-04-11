Brentford forması giyen Ivan Toney, İngiltere'de transferin gözde ismi olmayı başardı.



Sky'da yer alan habere göre, Arsenal, Chelsea ve West Ham United, İngiliz santrforla ilgileniyor.



BRENTFORD'UN BEKLENTİSİ



Brentford, 28 yaşındaki golcüsü için bonservis olarak 50 milyon euro bekliyor. Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, sözleşmesi gelecek yıl biteceği için Toney'i bu yaz satabileceklerini söylemişti.



BU SEZON PERFORMANSI



Ivan Toney, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mayıs 2023 - Ocak 2024 arası dönemde yeşil sahalardan uzak kalmıştı.



Brentford'da bu sezon 13 maçta sahaya çıkan Toney, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.





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