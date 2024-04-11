Premier Lig'de Ivan Toney savaşı!

Arsenal, Chelsea ve West Ham United, Brentford forması giyen Ivan Toney ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Premier Lig'de Ivan Toney savaşı!
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11 Nisan 2024 14:00
Brentford forması giyen Ivan Toney, İngiltere'de transferin gözde ismi olmayı başardı.

Sky'da yer alan habere göre, Arsenal, Chelsea ve West Ham United, İngiliz santrforla ilgileniyor.

BRENTFORD'UN BEKLENTİSİ

Brentford, 28 yaşındaki golcüsü için bonservis olarak 50 milyon euro bekliyor. Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, sözleşmesi gelecek yıl biteceği için Toney'i bu yaz satabileceklerini söylemişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Ivan Toney, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mayıs 2023 - Ocak 2024 arası dönemde yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

Brentford'da bu sezon 13 maçta sahaya çıkan Toney, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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