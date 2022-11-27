Potanın Perileri Slovenya'yı geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği Slovenya'yı 80-74 yendi.



Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibine oranla savunmada ve hücumda kontrollü oynayan ay-yıldızlı ekip, bu çeyreği 26-18 önde kapattı.



Karşılıklı atılan sayılarla geçilen ikinci periyotta milliler, ilk periyottaki üstünlüğünü koruyarak devreye 43-37 üstün gitti.



Üçüncü ve son periyotta rakibinin öne geçmesine fırsat vermeyen ay-yıldızlı ekip, salondan 80-74 galip ayrıldı



MAÇTAN NOTLAR



A Milli Kadın Basketbol Takımı, maça "Kadına El Kalkamaz" yazılı pankartla çıktı.



Karşılaşmada Türkiye'den Teaira McCowan 26, Slovenya'dan ise Zala Friskovec 27 sayı üretti.



Karşılaşmayı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan ve diğer ilgililer de izledi.



Maçtan galip ayrılan ay-yıldızlılar seyircilerle sevinç yaşadı.



Salon: Servet Tazegül



Hakemler: Gintaras Maciulis (Litvanya), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Gatis Salins (Letonya)



Türkiye: Pelin Bilgiç, Olcay Çakır 7, Meltem Yıldızhan 3, Teaira McCowan 26, Tilbe Şenyürek 14, Sevgi Uzun 5, Bahar Çağlar Ökten 6, Alperi Onar 16, Merve Aydın, Tuğçe Canıtez 2, Gökşen Fitik 1



Slovenya: Lisec 13, Oblak 7, Friskovec 27, Jelenc, Sivka 7, Cvijanovic, Kroselj 7, Senicar 2, Jakovina 11, Debeljak



1. Periyot: 26-18



Devre: 43-37



3. Periyot: 62-57



5 faulle çıkan: 36.00 Lisec (Slovenya)





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