Basketbol Süper Ligi'nde art arda 10 yenilgi alarak bitime 9 hafta kala ilk kez küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Karşıyaka pazar günü son sıradaki Yalovaspor'a konuk olacak. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.



Karşıyaka'da hafta içinde transfer yasağı açılarak anlaşma sağlanan iki yeni yabancıdan Guard Mike Smith'in yarın ilk kez forma giymesi bekleniyor. Vize işlemleri yetişmeyen Nijerya asıllı uzun Suleiman Braimoh ise önümüzdeki günlerde takıma katılacak.



Yeşil-kırmızılılarda geçen hafta iç sahada 94-83 kaybedilen Büyükçekmece maçında kavgaya karışıp diskalifiye edilen Roberto Gallinat ve Mert Celep'in yanı sıra Muhsin Yaşar ise kritik Yalova deplasmanı öncesinde sportif ceza almaktan kıl payı kurtuldu. Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu olay nedeniyle Mert ve Gallinat'a 135'er bin TL, Muhsin'e ise 52 bin 500 TL para cezası verdi.



Alt sıraları yakından ilgilendiren maç öncesi kadrosundaki 7 oyuncu kulüpteki sıkıntılar yüzünden ayrıldıktan sonra 2025 yılında hiç galip gelemeyerek ateş hattına gerileyen Karşıyaka'nın 8 galibiyeti, sonuncu Yalovaspor'un ise 4 galibiyeti bulunuyor.



