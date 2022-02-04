Pota derbisinde Fenerbahçe'den Beşiktaş'a fark

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Safiport, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 91-66 mağlup etti.



Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde çıktığı 15. maçta 14. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip ise 17. karşılaşmasında 11. yenilgisini yaşadı.



Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk çeyreğinde iki takım da boyalı alanı etkili kullandı. Dış atışlardan isabet sağlayamayan Beşiktaş HDI Sigorta karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden 3 basket kaydeden Fenerbahçe Safiport, ilk periyodu 27-13 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe Beşiktaş HDI Sigorta baskılı başladı. Uyguladığı etkili savunmayla Fenerbahçe'yi hata yapmaya zorlayan siyah-beyazlı takım, 15. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 32-26. Kalan bölümde pota altından üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Safiport, soyunma odasına 43-31 üstün gitti.



Üçüncü periyotta skor üretmekte sıkıntı yaşayan Beşiktaş karşısında topu iyi paylaşan Fenerbahçe, içeriden ve dışarıdan kaydettiği basketlerle 28. dakikada farkı 28 sayıya çıkardı: 62-34. Siyah-beyazlılar, son bölümde peş peşe ürettiği sayılarla farkı biraz azaltırken Fenerbahçe, final periyoduna 66-46 önde girdi.



Son çeyrekte Iagupova'nın skorer oyunuyla farklı üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Safiport, karşılaşmadan 91-66 galip ayrıldı.



Salon: Fenerbahçe Metro Enerji



Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Göksun Öz, İzel Deniz Pehlivan



Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 9, Manolya Kurtulmuş 9, Iagupova 25, Sabally 14, Williams 16, Zahui 8, Şerife Alperi Onar 10, Tuğçe Canıtez, Stokes, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz



Beşiktaş HDI Sigorta: Jakobsone, Simmons 19, Melek Uzunoğlu, İlayda Güner 2, McCall 22, İrem Naz Topuz, Özge Yavaş 8, Johnson 14, Şelale Kepenç 1, Elif Bayram, Draşkiçeviç



1. Periyot: 27-13



Devre: 43-31



3. Periyot: 66-46





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