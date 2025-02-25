Postecoglou'dan Manchester City açıklaması!

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Manchester City hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Postecoglou'dan Manchester City açıklaması!
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25 Şubat 2025 19:48
Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Manchester City ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ange Postecoglou, "Manchester City gelecek sezon geri döner ve Premier Lig'i kazanırsa durdurması imkansız bir seviyeye yükselirler. 4 sezon üst üste şampiyon olarak zaten çıtayı fazlasıyla yükselttiler." dedi.

Bu sezon Postecoglou yönetiminde Premier Lig'de 26 maça çıkan Londra ekibi, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 33 puan topladı ve 12. sırada bulunuyor.

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