Postecoglou'dan Manchester City açıklaması!

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Manchester City ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Ange Postecoglou, "Manchester City gelecek sezon geri döner ve Premier Lig'i kazanırsa durdurması imkansız bir seviyeye yükselirler. 4 sezon üst üste şampiyon olarak zaten çıtayı fazlasıyla yükselttiler." dedi.



Bu sezon Postecoglou yönetiminde Premier Lig'de 26 maça çıkan Londra ekibi, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 33 puan topladı ve 12. sırada bulunuyor.