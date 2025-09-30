Atlanta Hawks'ın yeni transferi Kristaps Porzingis, geçtiğimiz sezon Boston Celtics forması giyerken performansını etkileyen gizemli rahatsızlığını geride bıraktığını açıkladı.
Letonyalı yıldız, sağlık sorunları nedeniyle sürekli güç kaybettiğini fakat nedenini doktorların da net olarak bulamadığını söyledi. Hawks'ın medya gününde konuşan Porzingis, "Hastalığın en zor yanı sürekli devam etmesiydi. Bazı günler iyiydi, bazı günler kötüydü. Artık tamamen geçtiği için mutluyum" dedi.
Porzingis, EuroBasket 2025'te Letonya Milli Takımı ile sahaya çıktığında sağlığını tamamen geri kazandığını anladığını belirtti: "Yeniden enerji depom doluydu, hiç düşüş yaşamadım. Sezona sağlıklı girdiğim için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.
Hawks, Porzingis'i 24 Haziran'da Boston ve Brooklyn'i de kapsayan üçlü takasla kadrosuna katmıştı. Takım ayrıca yaz döneminde Nickeil Alexander-Walker ve Luke Kennard'ı da alarak kadrosunu güçlendirdi.
Porzingis, "Her büyük takımda gerektiğinde öne çıkacak isimler vardır. Bu kadroda da çok yetenekli genç oyuncular var. Trae Young'ın tecrübesi var. Ben de bu grubun içine katılarak enerjimle ve tecrübemle katkı yapabilirim" dedi.
Hawks, son dört sezondur play-in'den öteye geçememişti. Bu kez Porzingis, Jalen Johnson, Onyeka Okongwu ve 2024 draftının bir numarası Zaccharie Risacher ile birlikte genç ve güçlü bir ön alan oluşturuyor.
Takımın yıldızı Trae Young, geçen sezon asist lideri olmuş ve 24,2 sayı ortalaması yakalamıştı. Hawks koçu Quin Snyder ise beklentilerin yüksek olduğunu kabul ederek, "Bu bir süreç olacak. Sabırlı olmalıyız ama bu aciliyetimizin olmadığı anlamına gelmez" dedi.
Porzingis, dokuz sezonda 19,6 sayı ortalamasıyla oynadı ve kariyerinde üçlük yüzdesi %36,6 oldu. Bu özelliğiyle Young'a daha fazla alan açması bekleniyor.
