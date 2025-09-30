30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Porzingis, gizemli rahatsızlığını atlattı: "Artık tamamen sağlıklıyım"

Atlanta Hawks'ın yeni transferi Kristaps Porzingis, geçtiğimiz sezon Boston Celtics forması giyerken performansını etkileyen gizemli rahatsızlığını geride bıraktığını açıkladı.

calendar 30 Eylül 2025 17:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Porzingis, gizemli rahatsızlığını atlattı: 'Artık tamamen sağlıklıyım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atlanta Hawks'ın yeni transferi Kristaps Porzingis, geçtiğimiz sezon Boston Celtics forması giyerken performansını etkileyen gizemli rahatsızlığını geride bıraktığını açıkladı.

Letonyalı yıldız, sağlık sorunları nedeniyle sürekli güç kaybettiğini fakat nedenini doktorların da net olarak bulamadığını söyledi. Hawks'ın medya gününde konuşan Porzingis, "Hastalığın en zor yanı sürekli devam etmesiydi. Bazı günler iyiydi, bazı günler kötüydü. Artık tamamen geçtiği için mutluyum" dedi.

Porzingis, EuroBasket 2025'te Letonya Milli Takımı ile sahaya çıktığında sağlığını tamamen geri kazandığını anladığını belirtti: "Yeniden enerji depom doluydu, hiç düşüş yaşamadım. Sezona sağlıklı girdiğim için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.


Hawks, Porzingis'i 24 Haziran'da Boston ve Brooklyn'i de kapsayan üçlü takasla kadrosuna katmıştı. Takım ayrıca yaz döneminde Nickeil Alexander-Walker ve Luke Kennard'ı da alarak kadrosunu güçlendirdi.

Porzingis, "Her büyük takımda gerektiğinde öne çıkacak isimler vardır. Bu kadroda da çok yetenekli genç oyuncular var. Trae Young'ın tecrübesi var. Ben de bu grubun içine katılarak enerjimle ve tecrübemle katkı yapabilirim" dedi.

Hawks, son dört sezondur play-in'den öteye geçememişti. Bu kez Porzingis, Jalen Johnson, Onyeka Okongwu ve 2024 draftının bir numarası Zaccharie Risacher ile birlikte genç ve güçlü bir ön alan oluşturuyor.

Takımın yıldızı Trae Young, geçen sezon asist lideri olmuş ve 24,2 sayı ortalaması yakalamıştı. Hawks koçu Quin Snyder ise beklentilerin yüksek olduğunu kabul ederek, "Bu bir süreç olacak. Sabırlı olmalıyız ama bu aciliyetimizin olmadığı anlamına gelmez" dedi.

Porzingis, dokuz sezonda 19,6 sayı ortalamasıyla oynadı ve kariyerinde üçlük yüzdesi %36,6 oldu. Bu özelliğiyle Young'a daha fazla alan açması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.