Atlanta Hawks'ın yeni transferi Kristaps Porzingis, geçtiğimiz sezon Boston Celtics forması giyerken performansını etkileyen gizemli rahatsızlığını geride bıraktığını açıkladı.Letonyalı yıldız, sağlık sorunları nedeniyle sürekli güç kaybettiğini fakat nedenini doktorların da net olarak bulamadığını söyledi. Hawks'ın medya gününde konuşan Porzingis,dedi.Porzingis, EuroBasket 2025'te Letonya Milli Takımı ile sahaya çıktığında sağlığını tamamen geri kazandığını anladığını belirtti:ifadelerini kullandı.Hawks, Porzingis'i 24 Haziran'da Boston ve Brooklyn'i de kapsayan üçlü takasla kadrosuna katmıştı. Takım ayrıca yaz döneminde Nickeil Alexander-Walker ve Luke Kennard'ı da alarak kadrosunu güçlendirdi.Porzingis,dedi.Hawks, son dört sezondur play-in'den öteye geçememişti. Bu kez Porzingis, Jalen Johnson, Onyeka Okongwu ve 2024 draftının bir numarası Zaccharie Risacher ile birlikte genç ve güçlü bir ön alan oluşturuyor.Takımın yıldızı Trae Young, geçen sezon asist lideri olmuş ve 24,2 sayı ortalaması yakalamıştı. Hawks koçu Quin Snyder ise beklentilerin yüksek olduğunu kabul ederek,dedi.Porzingis, dokuz sezonda 19,6 sayı ortalamasıyla oynadı ve kariyerinde üçlük yüzdesi %36,6 oldu. Bu özelliğiyle Young'a daha fazla alan açması bekleniyor.