Porto'nun golcüsü, Türk Milli Takımı'nı seçti

İsveç alt yaş milli takımlarında oynayan Porto'nun forveti Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Porto'nun golcüsü, Türk Milli Takımı'nı seçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2024 15:34
İsveç'te doğan Porto'nun Türk forveti Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana yaptı.

Deniz Gül, milli takım tercihini İsveç yerine Türkiye'den yana kullandı.

İsveç 21 Yaş Altı Milli Takım Teknik Direktörü Daniel Backstrom, "Deniz'in Türk Milli Takımı'nı temsil etmeyi seçtiğini doğruladığı bir görüşme yaptık. Bu kabul etmemiz gereken bir şey. Üzücü çünkü oynadığımız tüm maçlarda forma giydi. Ancak, Deniz'in kararına saygı duyacağız. Deniz, Türkiye için oynama arzusunu dile getirdi ve öyle de olacak." dedi.

Bu sezon başında Porto'ya transfer olan Deniz Gül, İsveç alt yaş milli takımlarında oynadığı 8 maçta 2 gol attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery