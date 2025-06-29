Porto, Francesco Farioli ile anlaştı!

Teknik direktörü Martin Anselmi'nin başarısız performansı sonrasında yeni teknik direktörü arayışlarına giren Porto, yeni hocasını buldu.Record'un haberine göre Porto, İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.Bir dönemler ligimizde Karagümrük ve Alanyaspor ekiplerini çalıştıran Farioli, Türkiye'den ilk çıkışını Nice'in başına geçerek yaptı. Nice ekibnin başında gösterdiği etkileyici performansla birlikte Ajax'ın başına 1.25 milyon euro bonservis ile geçen İtalyan teknik adam, geçtiğimiz sezon son 4 hafta kala 9 puan önde olduğu rakibi PSV'ye şampiyonluğu kaptırınca Ajax'tan istifa etmişti.Ajax'ın başında 54 maça çıkan Farioli, 35 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.