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Flamengo-Bayern Munih
1-238'
29 Haziran
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29 Haziran
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Stroemsgodset-Vaalerenga
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Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
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Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
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Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
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29 Haziran
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Porto, Francesco Farioli ile anlaştı!

Portekiz ekibi Porto, geçtiğimiz sezon Ajax'ın teknik direktörlük görevini üstlenen Francesco Farioli ile anlaşma sağladı.

calendar 29 Haziran 2025 22:38 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2025 22:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Porto, Francesco Farioli ile anlaştı!
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Teknik direktörü Martin Anselmi'nin başarısız performansı sonrasında yeni teknik direktörü arayışlarına giren Porto, yeni hocasını buldu.

Record'un haberine göre Porto, İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

Bir dönemler ligimizde Karagümrük ve Alanyaspor ekiplerini çalıştıran Farioli, Türkiye'den ilk çıkışını Nice'in başına geçerek yaptı. Nice ekibnin başında gösterdiği etkileyici performansla birlikte Ajax'ın başına 1.25 milyon euro bonservis ile geçen İtalyan teknik adam, geçtiğimiz sezon son 4 hafta kala 9 puan önde olduğu rakibi PSV'ye şampiyonluğu kaptırınca Ajax'tan istifa etmişti.

Ajax'ın başında 54 maça çıkan Farioli, 35 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. 

 

 


 


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