Portekizliler, Dolmabahçe'den çıkamıyor

Süper Lig tarihinde görev yapan hiçbir Portekizli teknik direktör, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup edemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Portekizliler, Dolmabahçe'den çıkamıyor
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07 Aralık 2024 23:37
Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe'yi evinde 1-0 yenen Beşiktaş'ta dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı.

Süper Lig tarihinde farklı takımlarda görev yapan hiçbir Portekizli teknik direktör, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup edemedi.

Jose Mourinho, Jorge Jesus, Vitor Pereira, Ricardo Sa Pinto, Jose Morais, Jose Couceiro gibi isimler, Beşiktaş'ı deplasmanda yenemedi

FENERBAHÇE DERBİLERİ KAYBEDİYOR

Öte yandan yabancı teknik direktörlerle derbilerde sorun yaşayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetti.

Bu seri, Fenerbahçe tarihinin en uzun serisi oldu.

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