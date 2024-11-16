Portekiz - Polonya maçında skandal hata

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Portekiz - Polonya maçında Polonya yedek kulübesi, maç kadrosuna yazılmayan oyuncuyu oyuna almaya kalktı.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Portekiz - Polonya maçında skandal hata
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2024 19:28
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Portekiz - Polonya maçında ilginç bir olay yaşandı.

Maçın ikinci yarısında oyuncu değişikliği yapmaya hazırlanan Polonya Teknik Direktörü Michal Probierz, kulübeden Karol Swiderski'yi çağırdı.

Swiderski oyuna girmek için hazırlık yaparken Probierz'in yardımcıları Swiderski'nin maç kadrosuna yazılmadığını fark etti ve Polonyalı oyuncu oyuna giremedi.

Hükmen mağlubiyetin önüne son anda geçen Polonya yine de karşılaşmadan 5-1 gibi ağır bir skorla mağlup ayrıldı.

Hatanın fark edilmesinin ardından Swiderski kulübeden çıkıp tribüne geçti ve oyuna Adam Buksa dahil oldu. Polonya basınında ise teknik ekibin dikkatsizliği "Utanç verici" olarak yorumlandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery