Portekiz'de büyük olay: Maç ertelendi

Portekiz Ligi'nde oynanacak Famalicao-Sporting Lizbon maçı taraftarlar ile polis arasında çıkan kavga sebebiyle ertelendi.

Haber; Sporx.com
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Portekiz'de büyük olay: Maç ertelendi
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03 Şubat 2024 22:38
Famalicao ile Sporting Lizbon arasındaki lig maçı, taraftar olayları nedeniyle ertelendi.

Stadyum yakınında çıkan taraftar çatışmalarında çok sayıda kişi yaralandı. İki takımın taraftarları, stadyumun karşısındaki kafede taşlı ve şişeli kavgaya karıştı. Çevredeki birkaç araba kullanılamaz hale geldi.

Famalicao Kulübü taraftar sorumlusu, taraftar kavgasında araya girmek isterken hastanelik oldu.

Güvenlik güçlerinin aktardığına göre 2'si ağır toplam 6 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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