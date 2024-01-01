San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, eski oyuncusu olan Boston Celtics guardı Derrick White ile 'gurur duyduğunu' söyledi.



2017'de Spurs tarafından draft edilen ve 2022'deki son takas gününe kadar Popovich'in yönetimi altında oynayan White, Romeo Langford, Josh Richardson ve ilk tur draft hakkı karşılığında Celtics'e gönderilmişti.



O günden bu yana White, Celtics'in en istikrarlı oyuncularından biri haline gelerek, geçtiğimiz sezon savunma ilk beşine seçilmiş ve bu seneki performansıyla kariyerinde ilk kez All-Star olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini göstermişti.



Popovich, eski oyuncusuna şu şekilde övgüler yağdırdı:



"Bir oyuncuyla bundan daha fazla gurur duyamazdım. İlk geldiğinde NBA'e ait olmadığına inanıyordum. Ve onun G League'den başlayıp bizimle oynayarak yıllar boyu süren gelişimini izledikten sonra, Boston'da daha fazla ilerleme kaydettiğini görmek oldukça heyecan verici oldu.



Kendisi harika bir adam ve özgüveninde patlama yaşamış durumda. Bu bir süreç oldu. Artık altı ya da yedi yıldır ligde sanırım ve hikayesi gerçekten müthiş. En dipten başlayıp kendine inandı ve şu an bulunduğu yere ulaşmak için ne gerekiyorsa yaptı. Onun adına çok mutluyum."



Aralık ayında White, 13 maçta 20,5 sayı, 5,5 asist ve 4,2 ribaund ortalamalarıyla performansını başka bir seviyeye taşımıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU