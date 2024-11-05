San Antonio Spurs, başantrenör Gregg Popovich'in hastalık sebebiyle süresiz olarak takımdan ayrı kalacağını duyurdu.



San Antonio Express-News'den Tom Orsborn, Spurs ekibinin Popovich'in açıklanmayan bir hastalık nedeniyle takımın bir sonraki deplasman gezisinde yer almayacağını duyurdu. Orsborn ayrıca, deneyimli koçun iyi durumda olduğunu ve yalnızca dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.



Popovich, Cumartesi günü Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan 113-103'lük galibiyette yer almamış ve yerine yardımcı koç Mitch Johnson görev almıştı. ESPN'den Shams Charania'ya göre Johnson'ın, Popovich yokken bu rolde kalması bekleniyor.



75 yaşındaki Popovich, 29 sezon geçirdiği Spurs'te 1.390 galibiyetle NBA'de bu alanda lider konumda yer alıyor. Pop ayrıca San Antonio ile 170 playoff maçı ve beş şampiyonluk başarısına sahip.



