Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 10. karşılaşmasında Polonya, Macaristan'ı ağırladı.
PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Macaristan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Schafer ile 80. dakikada Gazdag kaydetti. Polonya'nın tek sayısı ise 62. dakikada Swiderski'den geldi..
Bu sonucun ardından Polonya, puanını 20 puanda kalmasına rağmen play-off oynamaya hak kazandı. Macaristan ise 17 puanla grup serüvenini tamamladı.
PGE Narodowy Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Macaristan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Schafer ile 80. dakikada Gazdag kaydetti. Polonya'nın tek sayısı ise 62. dakikada Swiderski'den geldi..
Bu sonucun ardından Polonya, puanını 20 puanda kalmasına rağmen play-off oynamaya hak kazandı. Macaristan ise 17 puanla grup serüvenini tamamladı.