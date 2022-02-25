Pochettino'dan finalin Paris'e alınmasıyla ilgili açıklama!

Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi finalinin Paris'e alınmasıyla ilgili konuştu.



Pochettino yaptığı açıklamada, "Bu bizim için ek bir motivasyon. Çok heyecanlıyız. Daha önce Şampiyonlar Ligi finalinde oynadık ve bu gerçekten inanılmaz bir şey. Ama finalde oynamak için çok çalışmak gerekiyor." dedi.



Pochettino ayrıca, "Parisliler, maç hangi ülkede oynanırsa oynansın, PSG'yi finalde görmekten mutlu olacaklar. Evet, şimdi Paris'te olacak ama hangi şehirde olursa olsun bu duygu aynı olurdu." ifadelerini kullandı.



Daha önce UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırı sonrası Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'dan Paris'e alındığını duyurmuştu.



Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile eşleşen Paris Saint Germain ilk maçı sahasında Mbappe'nin son dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Maçın rövanşı 9 Mart'ta İspanya'da oynanacak.





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