TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu, evinde 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı ve finale adını yazdırdı.



Sezonu 6. sırada tamamlayan Altınordu 32. dakikada Metehan'ın golüyle öne geçerken, sezonu 3. bitiren Samsunspor'a geri dönüşü getiren goller 53. dakikada Nadir ve 81. dakikada Yasin'den geldi. 90+7. dakikada sahneye çıkan Enis Destan, kaleci Nurullah'ın aldığı riski değerlendirerek orta sahadan yaptığı vuruşla beraberliği ve finali getirdi.



TFF 1. Lig play-off finalinde iki İzmir takımı Altay ile Altınordu karşı karşıya gelecek. 26 Mayıs'ta oynanacak finalin oynanacağı stat, TFF tarafından açıklanacak.



3. OLAN TAKIM ÜST LİGE ÇIKAMIYOR



Son 16 yıldır düzenlenen play-offta, normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 1'i Süper Lig'e yükseldi. Yalnızca Alanyaspor 2015-16 sezonunda normal sezonu 3.bitirip Süper Lig'e çıktı. Öte yandan 1. Lig play-off'larında geçtiğimiz 4 yılda da normal sezonu 5. bitiren takım, Süper Lig'e yükseldi.



2002-2003'TEN SONRA İLK KEZ 2 İZMİR TAKIMI



TFF 1. Lig play-off yarı finalinde rakiplerini mağlup eden İzmir temsilcileri Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.



Play-off yarı finali ilk maçında İzmir'de Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, deplasmandaki rövanş karşılaşmasında rakibiyle son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı.



Bu skorla finalde diğer İzmir ekibi Altay'ın rakibi olan Altınordu, ilk kez yer aldığı play-off'ta finale çıkma başarısı gösterdi.



2002-2003'ten beri Süper Lig'den uzak kalan Altay ile 1969-1970'den beri Süper Lig'de yer almayan Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü ligde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'dan sonra Süper Lig'e yükselen 3. takım olmak için karşılaşacak.



İzmir'in en son 2002-2003'te Altay ve Göztepe olmak üzere 2 takımla yer aldığı Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda da iki İzmir temsilcisi yer alacak.



ALTAY 3. KEZ PLAY OFF'TA



İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Altay, 2002-2003'te beri uzak kaldığı Süper Lig'e yükselmek için play-off finalinde mücadele edecek.



Ligde normal sezonu 5. sırada tamamlayan ve play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor'u 3-2 yenen Altay, bu müsabakanın rövanşında rakibini İstanbul'da 1-0 mağlup etti.



Bu sonuçla adını play-off finaline yazdıran İzmir temsilcisi, 6. defa yer aldığı play-off'ta 3. kez finale yükseldi.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Abdullah Bora Özkara, Serkan Çimen



Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen (Dk. 90+1 Yalçın Kılınç), Veli Çetin (Dk. 46 Coureur), Boli, Mucahit Albayrak, Savicevic, Djedje (Dk. 79 Erhan Kartal), Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Hamroun (Dk. 79 Guido Koçer), Nadir Çiftçi



Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Kahraman Demirtaş, Yusuf Arslan, Sinan Osmanoğlu, Rahmi Kaya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 81 Şeref Özcan), Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek (Dk. 70 Enis Destan), Furkan Çil (Dk. 90+2 Yusuf Can Esendemir), Recep Aydın



Goller: Dk. 32 Metehan Mimaroğlu, Dk. 90+6 Enis Destan (Altınordu), Dk. 55 Nadir Çiftçi (penaltıdan), Dk. 81 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 13 Oğulcan Ülgün, Dk. 72 Rahmi Salih Kaya, Dk. 73 Enis Destan (Altınordu), Dk. 59 Savicevic, Dk. 64 Djedje (Yılport Samsunspor)



