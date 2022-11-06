Pique: 'Ayrılıklar da sevdanın bir parçası'

Futbolculuk hayatına son veren Barcelona'nın 35 yaşındaki stoperi Gerard Pique, kulüpten ayrılışına dair duygu dolu sözler sarf etti.



Barcelona ile bağının kopmayacağını söyleyeyn Pique, "Yaşınız ilerledikçe, ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu anlıyorsunuz. Gelecekte yeniden Barcelona bünyesinde bulunacağıma çok eminim." dedi.



Barcelona Kulübü'nin hayatında çok önemli bir yer teşkil ettiğini söyleyen İspanyol stoper, "Barcelona'ya aşığım. Bu yüzden de doğru zaman geldiğinde ayrılmaktan çekinmedim. Ancak bu bir veda değil. Ben burada doğdum ve burada öleceğim." diyerek sözlerini noktaladı.



35 yaşında futbolculuk kariyerini noktalayan Gerard Pique, kariyeri boyunca 1 Dünya Kupası, 1 Avrupa Şampiyonası, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi, 3 Süper Kupa, 8 La Liga, 7 Copa Del Rey, 6 İspanya Süper Kupası, 1 Premier Lig, 1 İngiltere Lig Kupası ve Community Shield kazandı.





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