Pique: 'Acı çekiyoruz ama toparlanacağız'

Barcelona'nın kaptanı Gerard Pique, Atletico Madrid'e mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.
Takım olarak geçirdikleri zor günleri 'Acı çekiyoruz' diye niteleyen Pique, maç sonunda şu açıklamaları yaptı:
"DÜRÜST OLMALIYIM, ACI ÇEKİYORUZ"
"Herkese karşı dürüst olmak zorundayım. Acı çekiyoruz. 3 saat boyunca da oynasak gol atacak gibi değiliz. Sorun 1 tane değil birkaç tane var. Daha önce yaşamadığımız zor zamanları yaşıyoruz ama toparlanacağımızı biliyorum. Soyunma odasındaki atmosfer çok iyi, bunu tersine çevirmek istiyoruz."
"KOEMAN - LAPORTA GÖRÜŞMESİNE DAHİL OLAMAYIZ"
"Biz oyuncular Laporta - Koeman görüşmesine dahil olamayız. Bu konuda yapacağımız çok az şey var. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaktan başka çaremiz yok."
Takım olarak geçirdikleri zor günleri 'Acı çekiyoruz' diye niteleyen Pique, maç sonunda şu açıklamaları yaptı:
"DÜRÜST OLMALIYIM, ACI ÇEKİYORUZ"
"Herkese karşı dürüst olmak zorundayım. Acı çekiyoruz. 3 saat boyunca da oynasak gol atacak gibi değiliz. Sorun 1 tane değil birkaç tane var. Daha önce yaşamadığımız zor zamanları yaşıyoruz ama toparlanacağımızı biliyorum. Soyunma odasındaki atmosfer çok iyi, bunu tersine çevirmek istiyoruz."
"KOEMAN - LAPORTA GÖRÜŞMESİNE DAHİL OLAMAYIZ"
"Biz oyuncular Laporta - Koeman görüşmesine dahil olamayız. Bu konuda yapacağımız çok az şey var. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaktan başka çaremiz yok."