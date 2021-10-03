Pique: "Acı çekiyoruz ama toparlanacağız"

Barcelona kaptanı Gerard Pique, Atletico Madrid'e mağlup oldukları maçın ardından kötü gidişleriyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pique: 'Acı çekiyoruz ama toparlanacağız'
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03 Ekim 2021 00:08
Barcelona'nın kaptanı Gerard Pique, Atletico Madrid'e mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.

Takım olarak geçirdikleri zor günleri 'Acı çekiyoruz' diye niteleyen Pique, maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

"DÜRÜST OLMALIYIM, ACI ÇEKİYORUZ"

"Herkese karşı dürüst olmak zorundayım. Acı çekiyoruz. 3 saat boyunca da oynasak gol atacak gibi değiliz. Sorun 1 tane değil birkaç tane var. Daha önce yaşamadığımız zor zamanları yaşıyoruz ama toparlanacağımızı biliyorum. Soyunma odasındaki atmosfer çok iyi, bunu tersine çevirmek istiyoruz."

"KOEMAN - LAPORTA GÖRÜŞMESİNE DAHİL OLAMAYIZ"

"Biz oyuncular Laporta - Koeman görüşmesine dahil olamayız. Bu konuda yapacağımız çok az şey var. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaktan başka çaremiz yok."


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