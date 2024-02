Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, eski takım arkadaşı Michael Jordan'la ilgili önceki yorumlarından geri adım atarak, kendisinin tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.



Avustralya'daki 'The Today Show' isimli programa katılan Pippen, MJ'in tarihin en iyi oyuncusu olup olmadığı sorulduğunda ilginç bir yanıt verdi.



Hiç tereddüt etmeden Jordan'ı 'GOAT' olarak adlandıran Pippen, önceki açıklamalarıyla çelişerek eski takım arkadaşının LeBron James, Magic Johnson, Kobe Bryant gibi diğer süperstarlardan daha iyi olduğunu doğruladı:



"Elbette. Kazandığı MVP'lere baktığınızda, bence bunların hepsi bizim takım olarak başarılı olmamızdan kaynaklanıyor, fakat tabii ki birileri bu ödülleri kazanacaktı ama o basketbolun gördüğü en iyi oyuncuydu."



'The Last Dance' belgeselinin 2020 yılının Nisan ayındaki galasından sonra eski takım arkadaşları arasındaki dargınlık süreci başlamış, Pippen kendisinin seride gösterilme biçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş ve Bulls efsanesine karşı kamuya açık bir karalama kampanyası başlatmıştı.



Kasım 2021'de Pippen, "her şeyin kendisi için yapılmasını talep ettiği" iddiasıyla birlikte altı şampiyonluk yüzüğü kazandığı Jordan'ı "basketbolu mahvetmekle" bile suçlamıştı.





