Pınar Karşıyaka potada Galatasaray deplasmanında

Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş mağlubiyetinin ardından geçen hafta evinde Bahçeşehir Koleji'ni yenip moral bulan Pınar Karşıyaka İstanbul'da Galatasaray Ekmas deplasmanına çıkacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte çapraz bağları koparak sezonu kapatan Carey ve gözden çıkarılan Hilliard yine forma giymeyecek.
Ligde son 5 maçın 4'ünü kazanıp bitime 5 hafta kala normal sezonu dördüncü sırada bitirmesi büyük oranda garanti olan Karşıyaka, 25 haftada 17 galibiyet aldı.
Galatasaray 13 galibiyetle Play-Off'u garantilemeye çalışıyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte çapraz bağları koparak sezonu kapatan Carey ve gözden çıkarılan Hilliard yine forma giymeyecek.
Ligde son 5 maçın 4'ünü kazanıp bitime 5 hafta kala normal sezonu dördüncü sırada bitirmesi büyük oranda garanti olan Karşıyaka, 25 haftada 17 galibiyet aldı.
Galatasaray 13 galibiyetle Play-Off'u garantilemeye çalışıyor.
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