Pınar Karşıyaka potada Galatasaray deplasmanında

ahçeşehir Koleji'ni yenip moral bulan Pınar Karşıyaka cumartesi günü İstanbul'da Galatasaray Ekmas deplasmanına çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka potada Galatasaray deplasmanında
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05 Nisan 2024 14:13
Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş mağlubiyetinin ardından geçen hafta evinde Bahçeşehir Koleji'ni yenip moral bulan Pınar Karşıyaka İstanbul'da Galatasaray Ekmas deplasmanına çıkacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte çapraz bağları koparak sezonu kapatan Carey ve gözden çıkarılan Hilliard yine forma giymeyecek.

Ligde son 5 maçın 4'ünü kazanıp bitime 5 hafta kala normal sezonu dördüncü sırada bitirmesi büyük oranda garanti olan Karşıyaka, 25 haftada 17 galibiyet aldı.

Galatasaray 13 galibiyetle Play-Off'u garantilemeye çalışıyor.

 

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