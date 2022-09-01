ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Ergi Tırpancı'yı transfer etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Ergi Tırpancı ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Fenerbahçe altyapısında yetişen 22 yaşındaki kısa forvet, sarı-lacivertli ekibin dışında OGM Ormanspor, Afyon Belediyespor ve Yalovaspor'da mücadele etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Ergi Tırpancı ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Fenerbahçe altyapısında yetişen 22 yaşındaki kısa forvet, sarı-lacivertli ekibin dışında OGM Ormanspor, Afyon Belediyespor ve Yalovaspor'da mücadele etti.
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