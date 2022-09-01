Pınar Karşıyaka, Ergi Tırpancı'yı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Ergi Tırpancı'yı kadrosuna dahil etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka, Ergi Tırpancı'yı transfer etti
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01 Eylül 2022 17:21
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Ergi Tırpancı'yı transfer etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Ergi Tırpancı ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fenerbahçe altyapısında yetişen 22 yaşındaki kısa forvet, sarı-lacivertli ekibin dışında OGM Ormanspor, Afyon Belediyespor ve Yalovaspor'da mücadele etti.

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