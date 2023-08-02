Pınar Karşıyaka'da Angola gitti, Vitto Brown kaldı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da transfer gelişmeleri devam ediyor. İzmir temsilcisinde Brain Angola ile yollar ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Pınar Karşıyaka'da Angola gitti, Vitto Brown kaldı
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02 Ağustos 2023 16:48
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer arayışlarını sürdüren son finalist Pınar Karşıyaka'da Braian Angola resmen takımdan ayrıldı.

Daha önce Maccabi Tel Aviv'le anlaşan ancak kalbindeki sorun nedeniyle sağlık testlerini geçemeyince yeniden sözleşme imzalaması gündeme gelen forvet yine İsrail'de Hapoel Tel Aviv'in yolunu tuttu.

Pınar Karşıyaka'nın iç transferde yeniden anlaşma sağladığı ancak kendisine ödeme yapılmayınca ayrılması gündeme gelen Vitto Brown ise kesin olarak kadroda tutuldu.
 
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