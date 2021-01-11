Pınar Karşıyaka, 228. Avrupa maçına çıkıyor

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu beşinci hafta mücadelesinde 12 Ocak günü İtalya'da Fortitudo Bologna ile karşılaşacak.



Pınar Karşıyaka ile Fortitudo Bologna arasındaki müsabaka TSİ 22.30'da Bologna'daki Arena Unipol'de oynanacak.



Dördüncü maçların ardından 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, son 2 müsabakada konumunu koruduğu takdirde adını bir üst tura yazdıracak.



Grubun diğer müsabakasında ise bir üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Brose Bamberg, İspanyol temsilcisi Bilbao Basket'i konuk edecek.



- Avrupa'da 228. karşılaşma



Avrupa kupalarında 228. maçını oynayacak İzmir temsilcisi, geride kalan 227 karşılaşmada 122 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.



Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 18 bin 83 sayı atıp, potasında 17 bin 543 sayı gördü.



