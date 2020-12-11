Pierre Webo: 'Hayatımın en zorlu günleriydi'

PSG ile Başakşehir arasındaki maç tarihe geçti. Pierre Webo yaşadığı olayı, hissettiklerini ve iki takımın tavrını anlattı.



4. hakemin ırkçı sözleri sonrası iki takım da sahayı terk etmiş ve maç bir sonraki gün farklı hakemlerle oynanmıştı.



"BÜYÜK STRES ALTINDAYDIK"



Genç antrenör Webo açıklamasında; "Benim için çok zorlu geçen bir gündü. Büyük stres altındaydık. Uyumak için doktorumla görüştüm, bana uygu hapları verdi. Takımdaki oyuncular 'Sana saygı duymuyorlarsa, bize de saygı duymuyorlardır' dedi ve oynamak istemedi. Düşünün ki böyle 2, 3, 4 maç oynandı, bu şekilde maçlar durduruldu, bence UEFA harekete geçmek zorunda kalacaktır. En önemli şey, 'Bu tekrar olabilir' diyen oyuncularla birliktelik." dedi.



"KARİYERİMİN EN ZORLU GÜNLERİYDİ"



Webo sözlerinin devamında; "Ben kontrolü kaybetmedim, çok sinirli ve mutsuzdum yaşananlardan. 'Niye, niye ben' diyordum. 8 Aralık: Öncesi ve sonrası. Bu tarih hep hatırlanacak. Oyuncuların bunu yapabileceğini, hakemlerin değil oyuncuların da maçı durdurabileceğini gösterdik. Bunu oyuncular başardı. FIFA, üyeleri ile gurur duymalı. Dünyaya gönderdiğimiz mesaj bence en önemlisi. Bu olay üzerine bana odaklanılmasını istemiyorum. Bu 2-3 gün, hayatımın en zorlu günleri oldu." açıklamasında bulundu.



UEFA, maça damga vuran 4. hakem hakkındaki kararını yılbaşından sonra verecek. Rumen hakem dörtlüsü karar açıklanana kadar bütün görevlerinden alındı.



