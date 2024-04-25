Eski NBA yıldızı Paul Pierce, yakın zamanda yapılan 'Tüm Zamanların En İyi Oyuncusu' anketinde kendisine oy vermiş olan kişinin Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James olabileceğini öne sürdü.



The Athletic'in yakın tarihli bir oyuncu anketinde NBA'in şimdiye kadarki en iyi sporcuları arasında oy alan isimlerden biri olan Pierce, bu konu hakkında bir değerlendirme yaptı.



Celtics efsanesi ankette şaşırtıcı bir şekilde aldığı tek oyun, LeBron'a ait olabileceğini iddia etti:



"Ya bana oy veren LeBron'sa? Ona karşı oynamıştım. Belki aklında bir şeyler vardır. Sen ne düşünüyorsun? Çok çetin savaşlarımız oldu. LeBron James olabilir, Celtics'ten biri olmasına gerek yok!"



Pierce'ın Undisputed isimli programdaki yardımcı sunucuları bile bu fikri gülünç bulsa da, Pierce yine de düşüncesinden geri adım atmadı ve neden 'GOAT' tartışmalaının bir parçası olması gerektiğine dair kendi argümanını sundu:



"Gençken etrafımda daha iyi oyuncular olsaydı muhtemelen beş veya altı şampiyonluk da kazanırdım. Sizce başka kim tartışmalara dahil olmalı? Haydi ama."



Pierce, Celtics ve LA Clippers'ın da aralarında bulunduğu dört takımda toplam 19 sezon forma giymiş ve normal sezonda çıktığı 1.343 maçta 19.7 sayı, 5.6 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı. 10 kez All-Star seçilen Pierce, ayrıca 2008'de kazandığı şampiyonlukta 1 Finaller MVP'si ödülü sahibi de olmuş ve 2021'de Hall of Fame sınıfına dahil edilmişti.





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