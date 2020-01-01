Pierce: "Clippers'ın, Rondo gibi bir lidere ihtiyacı var"

Eski NBA süperstarı Paul Pierce, LA Clippers'ın Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo gibi bir saha içi liderine ihtiyacı olduğunu söyledi.



Pierce, Clippers için hayal kırıklığı olan bu yılın playoff koşusunun arkasındaki ana nedenlerden birinin, sahada içi liderliğinin eksikliği olduğuna inandığını belirtti.



Pierce'a göre, bunu düzeltmeye yardımcı olabilecek oyunculardan biri, Rondo. 34 yaşındaki veteran, geçtiğimiz haftalarda Lakers ile kariyerinin ikinci şampiyonluğunu kazanmıştı.



Pierce, Lou Williams'ın Clippers için duygusal bir lider olduğu konusunda hemfikir olsa da, Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard'ın kaçırdığı serbest atış sonrası laf atması olayının, kendisine duyulan saygının bir kısmına mal olmuş olabileceğini de ekledi:



"Bence Lou duygusal bir lider. Liderlerden biri ve tamamen saygı duyduğunuz bir adam. Lakin Dame Lillard o serbest atışı kaçırdığında tüm gülüşme ve dalga geçmelerde bulununca, orada biraz olgunlaşmamışlık göstermişti.



Bu yüzden Portland elendikten sonra, saygınlığını biraz kaybetmiş olabilir. Bu durum, saha kenarında gülüp kıkırdayan ve sahada içinde olduğu kadar bu işi ciddiye almayan bir adama karşı saygınızı kaybetmek oluyor.



Şimdi akla gelen kişi Rajon Rondo. Serbest bir oyuncu olacak. Bence Clippers'ın gerçekten böyle bir adama bakması gerekiyor. Rondo, soyunma odasında varlık gösterebilecek bir adam. İki kez şampiyon olmuş ve orada herkesin saygı duyacağı biri."



