İtalya Serie A'da 23. hafta maçında Milan ile Cagliari karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 13. dakikasında Luca Ceppitelli'nin kendi kalesine attığı golle öne geçen Milan, 22. dakikada Paqueta'nın golüyke farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye Krzysztof Piatek çıktı ve takımını iyice rahatlattı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan, Cagliari'yi 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Milan puanını 39'a yükseltti. Cagliari ise 21 puanda kaldı.
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Mücadelenin 13. dakikasında Luca Ceppitelli'nin kendi kalesine attığı golle öne geçen Milan, 22. dakikada Paqueta'nın golüyke farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye Krzysztof Piatek çıktı ve takımını iyice rahatlattı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Milan, Cagliari'yi 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Milan puanını 39'a yükseltti. Cagliari ise 21 puanda kaldı.
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