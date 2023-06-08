Phoenix Suns, Bleacher Report'tan Chris Haynes'in iddiasına göre, point guard Chris Paul'u bu yaz serbest bırakılacağı konusunda bilgilendirdi.



Son üç sezonu Phoenix'te geçiren 38 yaşındaki oyuncu, bu sezonlardan ikisinde All-Star seçilmişti.



17 yıllık bir NBA veteranı olan Paul, son sezonlarda önemli düşüş belirtileri göstermiş ve 2022-23 sezonundaki 13.9 sayı ortalaması ile bu alanda kariyerinin en düşük noktasını görmüştü. CP3, bu yılın playofflarında sakatlanmadan önce forma giydiği yedi maçta %41.8 şut isabetiyle 12.4 sayı ortalamasında kalarak, eski günlerinden oldukça uzak bir profil çizmişti.



Kariyerinde iki sezon hariç tüm sezonlardaki asist krallığında ilk beş arasında yer almış olan CP3, aynı zamanda NBA tarihinin asist krallığında zirvede yer alan John Stockton'ın rekorundan 4.000 asist civarı uzakta, üçüncü sırada yer alıyor.



Suns, Paul'u serbest bırakarak sözleşmesinin son yılında kendisine ödemeyi planladığı 30 milyon doların neredeyse yarı miktarını ödeme taahhüdünden kurtulmuş olacak.



Bu hamle, 38 yaşındaki oyuncuyu bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu haline getirecek.





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