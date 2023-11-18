Philipp Lahm'dan Arabistan tepkisi!

Alman eski futbolcu Philipp Lahm, 2034 Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da oynanmaması gerektiğini savundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Philipp Lahm'dan Arabistan tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Kasım 2023 16:40
Alman eski futbolcu Philipp Lahm, 2034 Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenlenmesiyle ilgili eleştirel açıklamalar yaptı.

Lahm yaptığı açıklamada, "Gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ediyorum. Bu futbol adına iyi değil aksine kötü bir durum. Herkesin, özellikle de Avrupa ülkelerinin artık bu durumu sorgulaması ve zamanında tepki vermesi gerekiyor." dedi.

Alman eski oyuncu, "Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası gibi turnuvaların sadece demokratik ülkelerde yapılmasından yanayım." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın ev sahibi henüz resmi olarak açıklanmasa da ev sahipliği yapmak için başvuran tek ülke şu anda Suudi Arabistan.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery