Philipp Lahm'dan Arabistan tepkisi!

Alman eski futbolcu Philipp Lahm, 2034 Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenlenmesiyle ilgili eleştirel açıklamalar yaptı.



Lahm yaptığı açıklamada, "Gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ediyorum. Bu futbol adına iyi değil aksine kötü bir durum. Herkesin, özellikle de Avrupa ülkelerinin artık bu durumu sorgulaması ve zamanında tepki vermesi gerekiyor." dedi.



Alman eski oyuncu, "Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası gibi turnuvaların sadece demokratik ülkelerde yapılmasından yanayım." ifadelerini kullandı.



Turnuvanın ev sahibi henüz resmi olarak açıklanmasa da ev sahipliği yapmak için başvuran tek ülke şu anda Suudi Arabistan.





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