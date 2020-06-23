PFDK'dan 2. sevkte Ali Koç'a ceza yok

Profesyonel Futbol disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için kararı açıkladı.

PFDK'dan 2. sevkte Ali Koç'a ceza yok
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23 Haziran 2020 16:55

PFDK, daha önce 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için yapılan 2. sevkte ceza verilmesine gerek görülmediğini açıkladı.

PFDK'NIN AÇIKLAMASI

FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 15.06.2020 tarihinde kulübün TV kanalında yapılan açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ hakkında, 15.06.2020 tarihinde kulübün TV kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

 

Karar verilmiştir.



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