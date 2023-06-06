PFDK'den MKE Ankaragücü, Galatasaray, Trabzonspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Trabzonspor'a para cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK'den MKE Ankaragücü, Galatasaray, Trabzonspor'a para cezası
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06 Haziran 2023 15:39
PFDK, Galatasaray, Trabzonspor ve MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri gerekçesiyle MKE Ankaragücü'ne 606 bin, Galatasaray'a 476 bin, Trabzonspor'a da 250 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Yukatel Kayserisporlu futbolcu Yaw Ackah'a ise VavaCars Fatih Karagümrük maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulünden dolayı 2 maç men cezası verildiği aktarıldı. 

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