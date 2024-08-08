PFDK'den Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ve Galatasaray'a maçta taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle para cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK'den Beşiktaş ve Galatasaray'a ceza
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08 Ağustos 2024 19:53
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa'da karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübünün, 3 Ağustos'ta oynanan Turkcell Süper Kupa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 280 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

Galatasaray Kulübüne ise aynı maçta taraftarlarının sebep olduğu saha olayları yüzünden 112 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

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