PFDK'dan Süper Lig'in 4 kulübüne ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Onvo Antalyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'ın disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.Hukuk Müşavirliği'nce 02.06.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.1- ONVO ANTALYASPOR Kulübü'nün 30.05.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,ONVO ANTALYASPOR Kulübü görevlisi ADNAN DOĞANAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 02.06.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,ONVO ANTALYASPOR Kulübü görevlisi MURAT AKKAYA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 02.06.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,ONVO ANTALYASPOR Kulübü görevlisi SEHER KARAKAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca02.06.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,ONVO ANTALYASPOR Kulübü görevlisi ÖMER ACAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 02.06.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,ONVO ANTALYASPOR Kulübü görevlisi UBEYDULLAH BAYAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca02.06.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2-KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü antrenörü ANIL DEMİRCİ'nin 30.05.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarıncave "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca02.06.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 30.05.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- REEDER SAMSUNSPOR Kulübü'nün 01.06.2025 tarihinde oynanan REEDER SAMSUNSPOR - BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü FEVZİ LAYİÇ'in 01.06.2025 tarihinde oynanan REEDER SAMSUNSPOR - BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.06.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü MUHAMMED TÜRKMEN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.06.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 01.06.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK- BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7-ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ'nün 01.06.2025 tarihinde oynanan ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.8- BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.06.2025 tarihinde oynanan ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.