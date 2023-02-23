Petkimspor'dan depremzedeler için turnuva

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Aliağa Petkimspor, sezona deprem felaketi nedeniyle verilen arada depremzede vatandaşlarımız için özel bir turnuva düzenledi.



Aliağa temsilcisi, biletleri 20 TL'den satılıp tüm geliri 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6'lık depremlerin sarstığı 10 ilimizdeki vatandaşlarımız için bağışlanacak organizasyonun ilk maçında Türkiye Basketbol Ligi'nin iddialı temsilcilerinden Çağdaş Bodrumspor'a 85-84 yenildi. İki takım oyuncuları maç öncesi depremzedeler için saygı duruşunda bulundu. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki, "Acımız bir, kalplerimiz bir! Yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte saracağız" sloganıyla düzenlenen organizasyonda cumartesi günü saat 15.00'te Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçı oynanacak.

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