Petkimspor, Başkent deplasmanında

Aliağa Petkimspor pazar günü Ankara'da Türk Telekom deplasmanına çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Petkimspor, Başkent deplasmanında
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15 Mart 2025 14:52
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon istikrarsız bir grafik sergileyen Aliağa Petkimspor pazar günü Ankara'da Türk Telekom deplasmanına çıkacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. İki takım da ligde 20 haftada 8'er galibiyet elde etti.

Petkimspor hafta içinde Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Baxi Manresa'yı 89-86 yenerek gruptaki ilk galibiyetini alıp Avrupa'da çeyrek final şansını sürdürmüştü.

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