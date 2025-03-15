Petkimspor, Başkent deplasmanında

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon istikrarsız bir grafik sergileyen Aliağa Petkimspor pazar günü Ankara'da Türk Telekom deplasmanına çıkacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ankara Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. İki takım da ligde 20 haftada 8'er galibiyet elde etti.
Petkimspor hafta içinde Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Baxi Manresa'yı 89-86 yenerek gruptaki ilk galibiyetini alıp Avrupa'da çeyrek final şansını sürdürmüştü.
Ankara Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. İki takım da ligde 20 haftada 8'er galibiyet elde etti.
Petkimspor hafta içinde Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Baxi Manresa'yı 89-86 yenerek gruptaki ilk galibiyetini alıp Avrupa'da çeyrek final şansını sürdürmüştü.