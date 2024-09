2020 yılının yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olup Türkiye kariyerine Merhaba diyen güncel olarak da Gençlerbirliği forması giyen Peter Etebo, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Fatih Terim hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"MENAJERİM, 'BEŞİKTAŞ OLMADI, GALATASARAY'A GİDİYORSUN' DEDİ"



2020 yılında Stoke City'den Galatasaray'a transfer olan Peter Etebo, sarı-kırmızılı ekibe transfer sürecinde yaşadığı dikkat çekici olaya da değindi. Etebo, o süreçle ilgili olarak, "Stoke City'den Galatasaray'a transfer olurken ilginç bir durum ortaya çıktı. Stoke City'den ayrılacağım kesinleştiğinde menajerim beni aradı. Menajerim beni ilk aradığında bana söylediği ilk takım Beşiktaş'tı. Ben Beşiktaş'a transfer olacaktım hatta resmi yazıyı da bana gösterdi. Ben de bu teklife, 'Tamam' dedim. Menajerim ertesi gün yeniden aradığında, 'Beşiktaş olmadı, Galatasaray'a gidiyorsun' dedi. Bir gün içinde kararın bu kadar hızlı değişmesine ben de çok şaşırmıştım" diye konuştu.



"GALATASARAY'IN SAHASINDA İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"



Galatasaray formasıyla 29 maçta sahaya çıkan Nijeryalı yıldız, birçok zorlu maçta görev aldı. Bu maçlarda yaşadığı taraftar ve stadyum atmosferine değinen başarılı orta saha, "Türkiye'deki insanların futbolu ne kadar çok sevdiğini dünyadaki herkes biliyor. İnsanların futbola olan aşkı taraftar olarak stadyuma geldiklerinde coşkularına da yansıyordu. Bunu maç sırasında hissedebiliyorsunuz. Bu aslında oyuncu için çok güzel bir duygu. Taraftarların o coşkusu ve isteği size yansıyınca siz daha iyi bir futbol oynamaya başlıyorsunuz. Türkiye'deki futbol atmosferinden dolayı çok mutluyum. Galatasaray'a geldiğim sezon ne yazık ki pandemi olayı vardı. Bundan dolayı seyirciler maça gelememişti. Son maçlarda taraftara karşı oynamıştık. Buna rağmen taraftarlar stadyuma geldiklerinde o coşkuyu hissedebiliyordunuz. Stadyum dolduğu andan itibaren inanılmaz bir atmosfer oluyordu" ifadelerine yer verdi.



"FATİH TERİM, BABACAN BİR İNSANDI. BİZE HER ZAMAN EN ÜST SEVİYEDE YARDIM EDERDİ"



Galatasaray'da oynadığı dönem sarı-kırmızılı ekibin efsanelerinden olan teknik direktör Fatih Terim'le çalışma şansı yakalayan Nijeryalı yıldız, tecrübeli teknik adamın takım yönetimiyle ilgili olarak şöyle konuştu: "Galatasaray'a geldiğimde bana söylenen ilk şey teknik direktörümüzün lakabının 'imparator' olduğuydu. Fatih Terim, gerçekten çok babacan bir insandı. Hep takımıyla beraber olmak isteyen, oyuncularıyla her zaman iyi ilişkiler kurabilen birisiydi. Ne sorunumuz olursa olsun çözmek için çabalardı. Karşısına konuşmaya gittiğimizde en üst seviyede yardımda bulunurdu. Kendi ekibine de bu şekilde davranırdı. Kimin sorunu varsa hemen ona koşardı. Sadece futbola odaklanmamız için bizi her zaman rahat ettirmeye çalışırdı. Kendimizi her zaman rahat hissetmemizi isteyen bir teknik direktördü. Bu konuda ondan etkilendiğimi söyleyebilirim."



"FENERBAHÇE MAÇININ NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU ANTRENMANLARDA ANLAMIŞTIM"



2021 yılında Kadıköy'deki dev derbide Fenerbahçe'yi Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 yendikleri maça değinen ve yaşadığı derbi atmosferini anlatan 28 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe maçının ne kadar büyük bir maç olduğunu ben zaten maçtan önceki antrenmanlarda anlamıştım. Çünkü taraftarlar antrenmanlara gelip meşaleler yakmaya başladılar. O antrenmanlara taraftarların geldiğini gördüğünüz zaman siz de ayrı bir motive oluyorsunuz. Taraftarlar da Fenerbahçe maçlarının ne kadar önemli olduğunu bize hissettiriyordu. Maça giderken bile herkes yolda destek oluyordu. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendiğimiz için çok mutlu olduk ve maçtan sonra da bunu kutladık. Çok büyük bir derbi olduğu başından sonuna kadar belliydi" diye konuştu.



"YEDİĞİMİZ 1 GOL BİZİ ŞAMPİYONLUKTAN ETMİŞTİ"



Galatasaray, 2021 yılında Süper Lig şampiyonluğunu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptırdı. Sarı-kırmızılılar, sezonu 84 puan ve +44 averajla tamamladı. Beşiktaş ise 84 puan ve +45 genel averajla şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Süper Lig'deki en ilginç sezonlarından birine şahit olan başarılı orta saha, "Gerçekten çok heyecanlı bir sezondu. Ayrıca kalbimizin kırıldığı bir maç yaşamıştık. Çok büyük hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Ligdeki son maçı biz evimizde, Beşiktaş ise deplasmanda oynuyordu. Kim fazla gol atarsa o şampiyon olacaktı. Yeni Malatyaspor'dan yediğimiz o 1 gol ne yazık ki bizi şampiyonluktan etti. Maç sırasında yedek kulübesindeki herkes devamlı olarak telefonlara bakıyordu. Taraftarların heyecan içinde beklediği bir ortam vardı. Aslında o maç bile Türkiye Ligi'nin ne kadar yarışmacı ve mücadeleci bir lig olduğunu gösteriyor. Gol farkıyla şampiyonluğu vermiştik. Çok heyecanlı ve hayatım boyunca unutamayacağım bir maçtı" dedi.



"OKAN BURUK'UN SON 2 YILDA 2 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMASI TAKDİRE ŞAYAN"



Galatasaray ile son 2 yıldır Süper Lig şampiyonluğuna imza atan teknik direktör Okan Buruk'un başarısına değinen Peter Etebo, "Galatasaray'ın başında görev aldığınız ilk 2 senenizde 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamak gerçekten çok büyük bir başarı. Okan Buruk'un Galatasaray gibi büyük bir kulübü bu kadar yarışmacı bir ortamda şampiyon yapması gerçekten takdire şayan. Bu durum Okan Buruk'un Galatasaray'ı ne kadar çok sevdiğini; yüreğinin ve çalışma hırsının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Okan Buruk'un kazandığı başarıları gerçekten harika bir olay olarak değerlendirebilirim" diye vurguladı.



"OSİMHEN, YAPTIKLARIYLA GALATASARAY'DA ÖRNEK BİR OYUNCU OLACAK"



Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda Napoli'den kadrosuna kattığı vatandaşı Victor Osimhen'le ilgili konuşan yıldız futbolcu, dünyaca ünlü santrfordan övgüyle bahsetti. Osimhen'in sarı-kırmızılılara büyük bir katkı sağlayacağını belirten Nijeryalı orta saha, son olarak şunları ekledi: "Victor Osimhen, tabii ki çok büyük bir isim. Çok istekli ve hep başarıya aç bir futbolcu. Hep başarılı olmak isteyen ve hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayan bir oyuncu. Osimhen'in Türkiye'ye gelmesine çok sevindim. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olarak Galatasaray'a transfer olması onun adına iyi bir olay. Osimhen; Charleroi, Lille ve Napoli gibi kulüplerde hep üstün başarılar kazanmış bir isim. Hep üstüne koyarak ilerledi. Her sezon en az 15 gol atan birisi. Osimhen'in Galatasaray'da da böyle bir başarı yakalayacağını düşünüyorum. Osimhen, ayrıca yaptıklarıyla Galatasaray'da örnek bir oyuncu olacak ve herkesi peşinden sürükleyecek. Galatasaray için önemli bir isim haline gelecek. Osimhen, ayrıca Galatasaray'a her türlü faydayı sağlayacaktır. Uzun bir sezon var ve henüz sezonun başındayız. Osimhen, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı ve taraftarın da sevgisini kazandı. Bu şekilde devam ederse gol ve asistleriyle Galatasaray'a büyük bir katkıda bulunacağını söylemek isterim."