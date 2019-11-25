Pep'ten Klopp'a teklif: 'Kupaları değişelim mi?'

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Futbol Yazarları Derneği 2019 Ödülleri Gecesi'nde Premier Lig'de 2018'in 100, 2019'un 98 puanla şampiyonu Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola ile ardından 97 puanla tarihin en iyi ikincisi olan Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp konuştu.
Ödül verilen iki efsane teknik adam, geçen sezonun Manchester City'ye şampiyonluk getiren maçını kendi bakış açılarından paylaşırken, Pep Guardiola bu sezon 9 puan gerisinde kaldıkları Liverpool'un geçen sezon kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasına atıfla "Kupaları değişelim mi?" şakasını yaptı.
Liverpool'un Alman menajeri, Manchester City kaptanı Vincent Kompany'nin çığlık eşliğinde attığı golle kazandırdığı şampiyonluk maçını izlerken neler hissettiğini İspanyol menajeri Guardiola'ya anlattığını belirtti.
Ertesi gün Barcelona ile oynayacakları için bütün günü hazırlıkla geçirdiklerini hatırlatan Klopp, akşam eve geldiğinde eşinin "Gel, maçı izleyelim" dediğini, "Aman, emin değilim" yanıtını verdiğini ama maçta dakikalar ilerledikçe umutlanmaya başladığını, ancak Manchester City'nin rakibi Leicester City'ye yorulma emaretleri gösterdiği için gerçekten kızdığını hikaye ediş şekli, salonda gülüşmelerle karşılandı. "Ve sonra Kompany ceza sahası dışından golü attı" diye üzüntüsünü ifade eden Klopp'un ardından sahneye gelen Guardiola, Alman hocanın Kompany'nin golünde yaşadığını kendisinin her hafta Liverpool'un attığı son dakika golleriyle yaşadığını dile getirdi.
En son Barcelona'nın başındayken kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden kaldırma arzusunu saklamayan İspanyol antrenör, en son şampiyonluğunu 1990 yılında yaşayan Liverpool'un hocasının da Premier Lig kupasını istediğinden emin olduğunu söyleyerek "Belki de değiştirebiliriz." dedi.
Günümüz teknik direktörlüğünün en üst düzey iki isminin şakalar eşliğinde karşılıklı sevgi ve saygısı, gecede iz bıraktı.
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Ödül verilen iki efsane teknik adam, geçen sezonun Manchester City'ye şampiyonluk getiren maçını kendi bakış açılarından paylaşırken, Pep Guardiola bu sezon 9 puan gerisinde kaldıkları Liverpool'un geçen sezon kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasına atıfla "Kupaları değişelim mi?" şakasını yaptı.
Liverpool'un Alman menajeri, Manchester City kaptanı Vincent Kompany'nin çığlık eşliğinde attığı golle kazandırdığı şampiyonluk maçını izlerken neler hissettiğini İspanyol menajeri Guardiola'ya anlattığını belirtti.
Ertesi gün Barcelona ile oynayacakları için bütün günü hazırlıkla geçirdiklerini hatırlatan Klopp, akşam eve geldiğinde eşinin "Gel, maçı izleyelim" dediğini, "Aman, emin değilim" yanıtını verdiğini ama maçta dakikalar ilerledikçe umutlanmaya başladığını, ancak Manchester City'nin rakibi Leicester City'ye yorulma emaretleri gösterdiği için gerçekten kızdığını hikaye ediş şekli, salonda gülüşmelerle karşılandı. "Ve sonra Kompany ceza sahası dışından golü attı" diye üzüntüsünü ifade eden Klopp'un ardından sahneye gelen Guardiola, Alman hocanın Kompany'nin golünde yaşadığını kendisinin her hafta Liverpool'un attığı son dakika golleriyle yaşadığını dile getirdi.
En son Barcelona'nın başındayken kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden kaldırma arzusunu saklamayan İspanyol antrenör, en son şampiyonluğunu 1990 yılında yaşayan Liverpool'un hocasının da Premier Lig kupasını istediğinden emin olduğunu söyleyerek "Belki de değiştirebiliriz." dedi.
Günümüz teknik direktörlüğünün en üst düzey iki isminin şakalar eşliğinde karşılıklı sevgi ve saygısı, gecede iz bıraktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın