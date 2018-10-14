Pep Guardiola: ''Tiki-taka sevmiyorum''

Kariyerinde Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile lig şampiyonlukları yaşayan teknik direktör, tiki-taka ve Lionel Messi hakkında konuştu.Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü, ''Önemli olan pres yaparak rakibi istediğin yere yönlendirmek. Bunu hayatta bir dönem yapabilirsiniz ve bunu yaşadığımız için şanslıydık. Dünyayı yemek istedik ve bunu başardık. O takımın gücü istikrardı. Futbol oynamayı seviyorlardı.'' sözlerini kullandı.Barcelona'dan eski öğrencisi Lionel Messi'den de övgü ile bahseden Guardiola, ''Messi de rekabetçi bir 'hayvan'. Diğerlerinin de rekabetçi olmasına yardım ediyor. Kaybetmekten nefret ediyor ve bir çocuk gibi oynuyor. Takım ona yardım ederse, o da fark yaratıyor.'' dedi.