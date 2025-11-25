25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Pep Guardiola'dan Galatasaray sözleri!

Bayer Leverkusen maçı öncesi konuşan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında oynayacakları Galatasaray maçına da değindi.

25 Kasım 2025 17:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ile sahalarında oynayacakları maç için konuştu.

Guardiola, "Bayer Leverkusen maçı gerçek bir final maçı. Evimizde oynayacağımız Bayer Leverkusen ve Galatasaray maçlarından altı puan alabilirsek ve deplasmandaki Real Madrid ile Bodo/Glimt maçlarından bir şeyler alabilirsek, ilk sekize kalmaya çok yaklaşmış olacağız." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek Manchester City, Devler Ligi'nin son haftasında ise yine sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.


Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 10 puan toplayan Manchester City'nin, Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları şu şekilde:

Manchester City - Bayer Leverkusen
Real Madrid - Manchester City
Bodo/Glimt - Manchester City
Manchester City - Galatasaray

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
