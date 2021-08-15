Pep Guardiola: 'Böyle bir başlangıç normal'

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, sezonun ilk haftasında Tottenham karşısında aldıkları 1-0'lık sürpriz yenilginin ardından "yeterince hazırlanamadıklarından yakındı.



Avrupa Şampiyonası'nın üzerinden çok zaman geçmemesine rağmen sezonun başladığını belirten Guardiola, "Bu kadar kısa hazırlık sürecinin ardından böyle bir başlangıç normal. Havamız iyiydi ancak kaybettik. Bazı şeyleri o kadar iyi yaptık ki şaşırdım. Birçok futbolcu koronavirüs ve EURO 2020 nedeniyle geç geldi. Çok fazla neden var, her hafta daha iyi olacağız" dedi.



Tottenham'a kontrolü verdiklerini söyleyen İspanyol hoca, "İstediğimiz kadar kontrollü değildik. Özellikle bazı oyuncularımız çok basit pas hataları yaptılar. Böyle olduğunda işler zorlaşır. Futbol gol demektir ve Son gol attı, biz atamadık" ifadelerini kullandı.



Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez aynı deplasmanda üst üste 4 yenilgi aldı.



