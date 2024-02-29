Pendikspor yeni teknik direktörünü açıkladı!

Pendikspor, Ivo Vieira'dan boşalan teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'i getirdi.

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Pendikspor yeni teknik direktörünü açıkladı!
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29 Şubat 2024 17:05
Son güncelleme 29 Şubat 2024 17:15
Pendikspor, Ivo Vieira'dan boşalan teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'in getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin İbrahim Üzülmez! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzülmez son olarak 1. Lig ekibi Eyüpspor'u çalıştırmıştı. 49 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Ankaragücü, Bursaspor, Gençlerbirliği, Rizespor, Gaziantepspor Elazığspor takımlarını çalıştırdı.

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