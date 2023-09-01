Pendikspor sahasında Alanyaspor'la karşılaşacak

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak maç 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde ilk üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İstanbul ekibi, 2 puanla haftaya 17. sırada girdi.
Corendon Alanyaspor ise 5 puanla 5. sırada yer alıyor.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak maç 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde ilk üç maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İstanbul ekibi, 2 puanla haftaya 17. sırada girdi.
Corendon Alanyaspor ise 5 puanla 5. sırada yer alıyor.