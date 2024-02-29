Pendikspor, Ivo Vieira ile yollarını ayırdı

Pendikspor, teknik direktör Ivo Vieira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira'a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



48 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Pendikspor'un başında çıktığı 21 resmi maçta 7 galibiyet 4 beraberlik 10 mağlubiyet elde etmişti.