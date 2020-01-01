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Penberthy: "Lebron, tüm maç Jimmy'yi savunmak istemişti"

Los Angeles Lakers'ın yardımcı koçu Mike Penberthy, Lakers süperstarı LeBron James'in, 2020 NBA Finalleri'nin 6. maçında Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ı savunma görevini üstlenmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın yardımcı koçu Mike Penberthy, Lakers süperstarı LeBron James'in, 2020 NBA Finalleri'nin 6. maçında Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ı savunma görevini üstlenmeye hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Penberthy, LeBron'un 48 dakika boyunca bunu yapması gerekse bile, Butler'ı savunma görevine atanmak istediğini açıkladı.

Penberthy, James'e sadece karşı takımın en iyi oyuncusunu savunmaktan kaçınmamasının yanı sıra, böyle bir atama talep ederek liderlik gösterdiği için övgüde bulundu.

Lakers Daily'den Ryan Ward, Penberthy'nin ifadelerini şöyle açıkladı:

"6. maçtaydık. Oturuyorduk. Bir oyun planımız vardı. Her zamanki şeylerimizi yapmak için oturmuştuk. Videoyu açtık. Miami'nin yaptıklarının üzerinden geçmiştik. LeBron, 'Koç, Jimmy Butler'ı savunmak istiyorum. Onunla aynı miktarda dakika oynamak istiyorum. Bütün maç boyunca onunla eşleşmem gerektiğini düşünüyorum. Başkasının onu savunmasını istemiyorum. Jimmy Butler'ı savunmak istiyorum.' demişti."


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