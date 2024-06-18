Osman Aşkın Bak: 'Güzel bir futbol zevki yaşandı'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gürcistan galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.



Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada, "Güzel bir galibiyetle başladık. Bu yağmurda buraya koşarak gelen vatandaşlarımızı kutluyoruz. Islandılar ama değdi. Müthiş bir destek verdiler. Buraya lider geldik. Galibiyetle başlamak çok güzel. Bizim için çifte bayram oldu. Çok önemliydi. Güzel bir ortamdı. Atmosfer çok güzeldi. Sıkı bir maçtı. Zaman zaman zorlandık. Sonrasında çözmesini bildik. Sonuç güzel oldu." dedi.



Açıklamalarına devam eden Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı: "Heyecanlıydı. Tebrik ediyoruz gençlerimizi. Mert Müldür güzel bir gol attı. Arda'nın golü harikaydı. Kerem Aktürkoğlu da akıllıca fırsatı değerlendirip sonucu belirledi. Tebrik ediyoruz. Milletimize armağan olsun. Bizler Çılgın Türkleriz. Dortmund'un içini kırmızı beyaza çevirdik. Karnaval gibiydi. Güzel bir futbol zevki yaşandı burada. Bu genç takımı, hocamızı, ekibini, federasyonu, başkanını tebrik ediyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun. Devamı Portekiz maçıyla gelecek inşallah. Gruptan inşallah güzel bir sonuçla çıkacağız. İnşallah başaracağız. Hayırlı olsun.



"BU ÇAĞRIYI KIRMAYACAKTIR"



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, futbolcuları, hocayı tebrik etti. Maça gelmeleri için talepte bulundu, inşallah uygun olursa. Bu çağrıyı kırmayacaktır. İnşallah hayırlısı olur. Takım yoluna devam edecek. Bu millete gurur yaşatmak onların elinde. Biz de her zaman yanlarındayız."



