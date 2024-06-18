Mehmet Büyükekşi: 'Tarih yazacaksınız dedim'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gürcistan galibiyetimizin ardından açıklamalar yaptı.



Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Çifte bayram yaşatıyoruz. 80 milyon artı Avrupa'daki vatandaşlarımıza armağan olsun. Hocamız küçük adımlarla büyük hedefe ulaşmak gerek demişti. İlk adımı attık. Hedefimiz gruptan çıkmak. Küçük adımın bir tanesi o. Maçtan önce futbolculara bir konuşma yaptım. Orada, 'Siz bir tarih yazacaksınız, bu tarih son derece önemli, çünkü 2002 ve 2008 konuşuluyor, siz inşallah 2024 olarak konuşulacak, çocuklarınıza anlatacaksınız' demiştim." dedi.



Mehmet Büyükekşi ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, tebrik etti. Tek tek futbolcularımızla konuştu, tebrik etti. Sayın Cumhurbaşkanımız bahsetti, Sayın Bakanımız bahsetti. Almanya'da evimizde gibi oynayacağız. Onu da bugün gerçekten hissettik. Tüm seyircilerimize teşekkürler. Bu yağmur altında gelip milli takımı desteklediler. Ekranları başındaki milyonlara hediye ediyoruz. Devamı gelecek. Türkiye en güzel şeylere layık. Birlik beraberlik çok önemli. Devamını getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



